После нападения на хабаровское УФСБ закрыли более 50 тиров

Автомобили полиции у здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

Автомобили полиции у здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке закрыт 51 из 69 стрелковых клубов по итогам проверок после нападения на приемную УФСБ в Хабаровске, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель командующего Восточным округом Росгвардии Владимир Ницук.

Нападение на приемную регионального управления ФСБ произошло 21 апреля. Погибли два человека — сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Как сообщали в ФСБ, нападавший был уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

После этой истории руководство Росгвардии направило в Генпрокуратуру и Следственный комитет материалы о возбуждении дела в отношении сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы Хабаровского края, которые якобы сфальсифицировали проверку стрелкового клуба в Хабаровске. В стрелковых клубах начались проверки.

"На сегодняшний день на Дальнем Востоке действуют 18 из 69 стрелковых клубов, остальные закрыты. Во всех тирах были выявлены нарушения, в основном они касались организации пропускного режима", — сказал Ницук.

Он также отметил, что не видит связи между нападением на приемную УФСБ и якобы некачественной проверкой клуба сотрудницей центра лицензионно-разрешительной работы.

"Сотрудница составила протокол, не все недочеты указала. Этот тир проверялся неоднократно. До этого сотрудница проверяла его совместно с прокуратурой, и нарушений не нашли", — отметил Ницук.

По его словам, напавший на приемную УФСБ приходил туда неоднократно, получал патроны для стрельб. "Его знали, запускали. Какая связь между тем, что там замок не такой системы, которую инспектор не заметил, и преступлением?" — отметил он.

Как сообщил Ницук, после этой истории в городском отделе и краевом управлении лицензионно-разрешительной работы сменились начальники. "Они уволились по собственному желанию", — уточнил он.