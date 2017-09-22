Под Ростовом проверяют информацию об угрозах коллекторов взорвать детсад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Правоохранители проверяют информацию об угрозах коллекторов взорвать детский сад в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Ранее местные СМИ сообщали о поступлении в детский сад №78 в городе Шахты угроз со стороны коллекторов.

"Данная информация (об угрозах взрыва) проверяется", — заявил собеседник агентства.

Комментарием руководства детского сада агентство пока не располагает. Сотрудник учреждения пояснил РИА Новости, что директор в данный момент уехал в местное отделение полиции. В департаменте образования города сообщили, что не располагают информацией по факту угроз, но отметили, что все детские сады работают в штатном режиме.

"Детские сады на территории города Шахты, включая детский сад №78, работают в штатном режиме. В течение всей истекшей недели никакой информации о том, чтобы детский сад был закрыт в связи с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, не поступало", — пояснил представитель департамента.

В феврале 2016 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приговорил коллектора, угрожавшего взорвать детский сад в Сальске Ростовской области, к 10 месяцам колонии-поселения и штрафу в 25 тысяч рублей. Сотрудник ООО "Агентство Кавказ", работая в коллекторском агентстве, неоднократно звонил на мобильный телефон жене одного из должников, требуя погасить долг, при этом в случае невыполнения требований он угрожал применением насилия, опасного для жизни и здоровья, вплоть до убийства.

Ранее в 2015 году мужчина угрожал взорвать детский сад в Сальске, если работавшая в учреждении женщина не вернет долг.