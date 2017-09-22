С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Двое детей, которые в Петербурге вместе с матерью выпрыгнули из окна пятого этажа при пожаре, переведены в детский ортопедический институт — у них диагностирован перелом позвоночника, сообщает в пятницу аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Как сообщалось ранее, в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга 19 сентября пострадали пять человек, в том числе двое детей. В пятикомнатной квартире по адресу проспект Авиаконструкторов, 20 общей площадью 90 квадратных метров выгорели кухня, коридор и три комнаты на площади 70 квадратных метров.

"Спасаясь от огня, мать и двое детей выпрыгнули из окна пятого этажа еще до прибытия пожарных. Внизу их ловили соседи на растянутые одеяла. Из-за полученных при падении травм женщина в тот же день скончалась в больнице. Подростки 16 и 14 лет, выпрыгнувшие из окна горящей квартиры, сейчас находятся на отделении хирургии позвоночника в детском ортопедическом институте имени Г.И. Турнера, куда их перевели из ДГБ №5 в связи с характером полученных повреждений. Врачи диагностировали у брата и сестры взрывной перелом позвоночника", — говорится в сообщении.

Как уточняет аппарат детского омбудсмена, детям предстоит операция. Их отец, который сумел выбраться из квартиры через дверь, получил ожоги спины и от госпитализации отказался.

Как сообщили уполномоченному по правам ребенка в администрации Приморского района, сейчас семье помогают с восстановлением документов, также ей будет оказана экстренная материальная помощь. По информации аппарата детского омбудсмена, в предоставлении временного жилья погорельцы не нуждаются.

"По предварительной версии, причиной возгорания могла стать установленная в квартире сауна. Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", — информирует аппарат Агапитовой.