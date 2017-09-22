В убийстве пропавшей под Волгоградом девочки подозревают дедушку ее подруги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемым в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области пятилетней девочки проходит дедушка ее подруги, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка было обнаружено 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. Задержан по подозрению в убийстве малолетней 55-летний владелец строения, с его участием уже проводятся следственные действия.

"Подозреваемый знал погибшую, его внучка общалась с убитой девочкой", — пояснила Куницкая.

Следователями устанавливается мотив расправы и другие обстоятельства. По словам представителя СУСК, тело девочки было найдено в хозпостройке в квартале от ее места жительства.