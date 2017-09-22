В убийстве пропавшей под Волгоградом девочки подозревают дедушку ее подруги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемым в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области пятилетней девочки проходит дедушка ее подруги, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая.
"Подозреваемый знал погибшую, его внучка общалась с убитой девочкой", — пояснила Куницкая.
Следователями устанавливается мотив расправы и другие обстоятельства. По словам представителя СУСК, тело девочки было найдено в хозпостройке в квартале от ее места жительства.