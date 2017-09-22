Источник объяснил причину назначения Джабраилову психиатрической экспертизы

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следствие назначило психиатрическую экспертизу экс-сенатору Умару Джабраилову, устроившему стрельбу в московском отеле Four Seasons, после его жалоб на сильный стресс, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

По неофициальным данным агентства, в номере Джабраилова нашли белый порошок неизвестного вещества, который отправили на экспертизу (ее результаты пока неизвестны). Полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.

"Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу", — сказал собеседник агентства. По его словам, это связано с заявлением Джабраилова о том, что он начал стрелять в потолок в своём номере из-за сильного стресса.

Бывший сенатор ранее в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упомянул, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса – в Чечне воевал когда-то во время режима КТО".

В то же время непосредственно после ЧП выдвигалась другая версия произошедшего: по данным источников "Коммерсанта", Джабраилов рассказал полицейским, что решил проверить наградной пистолет. Как утверждал бизнесмен, опыта обращения с оружием у него вообще не было, поэтому он несколько раз якобы случайно выстрелил вверх, писала газета.

По факту стрельбы в отеле возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.