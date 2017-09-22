Пенсионерка в Заполярье перевела мошенникам более полутора миллионов рублей

МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Восьмидесятилетняя пенсионерка из Кандалакши Мурманской области обратилась в полицию после того, как поняла, что перевела более 1,6 миллиона рублей мошенникам, обещавшим ей компенсацию за банкротство фирмы по продаже биодобавок, сообщили в региональном УМВД.

"Женщина сообщила, что в период времени с 14 июля по 22 августа 2017 года неустановленное лицо завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере более 1,6 миллиона рублей", — отметили в ведомстве.

Следователи установили, что пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по продаже биодобавок. Ранее женщина приобретала препараты этой фирмы, поэтому поверила собеседнику. Телефонный мошенник сообщил пожилой северянке, что фирма обанкротилась и в связи с этим ей положена денежная компенсация в размере 1,5 миллиона рублей, однако для ее получения необходимо оплатить налог на сумму 1 миллион рублей. Злоумышленник сообщил ей счета для перевода денежных средств.

"Всего, как установлено полицейскими, потерпевшая осуществила 13 переводов денежных средств в общей сумме не менее 1 миллиона 608 тысяч рублей. При этом потерпевшая знала о подобных способах обмана из СМИ, неоднократно была предупреждена родственниками", — пояснили в полиции.

При осуществлении переводов работники финансовых организаций пытались ее остановить, предупреждая о мошенничествах, однако пенсионерка, доверяя звонившему, продолжала переводить деньги. Не остановило пенсионерку и уголовное дело, возбужденное следователями в июле после перевода пенсионеркой 137,5 тысячи рублей неизвестным лицам. Теперь возбуждено еще одно уголовное дело по статье "мошенничество".