Задержаны 8 человек, торговавших наркотиками на площадке RAMP в сети TOR

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МВД РФ задержало восемь человек, которые подозреваются в торговле наркотиками в интернет-магазинах на площадке Russian Anonymous Marketplace (RAMP) в сети TOR, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУНК МВД России пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков с использованием торговой интернет-площадки RAMP", — сказала она.

По данным МВД, в марте 2017 года полицейские совместно с представителями таможенного поста аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду наркотических средств, совершенную посредством международного почтового отправления из Бельгии. Были задержаны два гражданина РФ. При обыске у них изъяли МДМА массой свыше 5,5 кг для реализации через RAMP в интернет-магазинах "LAMBO" и "Ламборджини". Возбуждено два уголовных дела.

В августе полицейские Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области пресекли деятельность межрегиональной организованной группы — в нее входили работники интернет-магазина под условным наименованием "AS". Они также сбывали товар в RAMP через закладки. Из незаконного оборота было изъято почти 2 кг амфетамина, 615 фрагментов перфорированной бумаги (предположительно, с ЛСД). Были задержаны двое участников наркогруппировки, возбуждено уголовное дело, отмечается в релизе.

Впоследствии полицейские задержали работника московского звена интернет-магазина. У подозреваемого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 99 пакетов с амфетамином массой около 148 грамм. Получив наркотики из Санкт-Петербурга, он, по данным МВД, должен был расфасовать их на мелкие партии и организовать закладки на территории Москвы и Московской области. Против него возбуждено дело. Дома у него полицейские обнаружили свыше 10 000 марок с ЛСД.

Четырнадцатого августа в Москве был задержан подозреваемый в оптовом сбыте московского звена "AS". У него было изъято 300 штук марок ЛСД и 2,98 грамма мефедрона. В отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, отмечают в МВД, 29 августа были задержаны два кладовщика этого интернет-магазина. При обыске у задержанных были изъяты амфетамин массой 190,08 грамма и метамфетамин (первитин) массой 221,3 грамма. Возбуждены два уголовных дела.

"Всего по результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение противоправной деятельности участников интернет-магазина "AS", из незаконного оборота изъято более 8 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, 10 915 фрагментов перфорированной бумаги (марки) с нанесенным на нее наркотическим средством ЛСД. Задержано 8 лиц, осуществлявших сбыт наркотиков посредством интернет-магазинов. Возбуждено 7 уголовных дел, по которым максимальный срок наказания предусматривает пожизненное лишение свободы", — сообщила Волк.

В целом, отмечает МВД, за первое полугодие 2017 года было выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в интернете. К уголовной ответственности привлечено 1583 человека. Из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков. Пресечена деятельность 1345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками.