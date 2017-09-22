Под Калининградом в сожженном такси нашли тело мужчины

КАЛИНИНГРАД, 22 сен — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в сожженном автомобиле такси в Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Наталья Гацко.

"Сообщение об обнаружении в сгоревшем автомобиле, принадлежащем одной из фирм такси, в поселке Новодорожном Гурьевского района тела мужчины поступило в правоохранительные органы накануне. Учитывая, что обстоятельства указывают, что смерть мужчины носит насильственный характер, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела", — сказала Гацко.

Сейчас проверяется версия о том, что погибшим является водитель такси, но однозначный вывод о его личности позволит сделать генетическая судебная экспертиза, добавила Гацко. Назначен также ряд криминалистических судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.