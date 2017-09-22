В Забайкалье высокопоставленного полицейского подозревают в хищении

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Взятого под стражу в Забайкальском крае высокопоставленного полицейского подозревают в особо крупном хищении, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ, по факту тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере. По подозрению в совершении преступления задержаны начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю подполковник полиции Дмитрий Неделькин и один из его подчиненных. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении Неделькина меры пресечения в виде заключения под стражу. 22 сентября Ингодинским районным судом Читы Неделькин арестован, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос по мере пресечения в отношении его подчиненного", — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет лишения свободы. "Подробности совершенного преступления в интересах следствия не разглашаются", — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в пятницу правоохранители провели обыски в рабочем кабинете и задержали Дмитрия Неделькина. В УМВД по региону сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка — если вина Неделькина подтвердится, его уволят со службы.