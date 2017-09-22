Полиция проверяет около десяти звонков о "минировании" зданий в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Полиция проверяет около десятка анонимных сообщений о "минировании" зданий в Махачкале, в том числе школ, университета и здания районной администрации, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Поступило около одного десятка анонимных звонков, эвакуированы несколько школ, университет, а также здание администрации одного из районов Махачкалы. Правоохранительные органы эвакуировали людей из помещений и проверили на наличие взрывчатки", — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что детей из четырех школ в Махачкале эвакуируют после сообщения о "минировании". МВД Дагестана подтвердило информацию о "минировании" зданий в городе.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.