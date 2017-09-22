Здание правительства Дагестана эвакуировано из-за анонимного звонка

МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют здание правительства Дагестана, а также нескольких крупных торговых центров в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что полиция проверяет около десятка анонимных сообщений о "минировании" зданий в Махачкале, в том числе школ, университета и здания районной администрации.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России