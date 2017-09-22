Здание правительства Дагестана эвакуировано из-за анонимного звонка

МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют здание правительства Дагестана, а также нескольких крупных торговых центров в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Поступил анонимный звонок о минировании здания правительства, люди эвакуированы, кроме того, эвакуированы люди из нескольких крупных торговых центров Махачкалы", — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что полиция проверяет около десятка анонимных сообщений о "минировании" зданий в Махачкале, в том числе школ, университета и здания районной администрации.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России