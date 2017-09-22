В Озерске опровергли информацию об обрушении стены в детской поликлинике

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Обрушения стены в детской поликлинике города Озерск Челябинской области не было, строители сделали демонтаж перекрытия в рамках плановых работ, сообщила центральная медсанчасть №71 Федерального медико-биологического агентства, к которой относится поликлиника.

Ранее в пятницу в горадминистрации РИА Новости сообщили, что на первом этаже детской поликлиники в Озерске, где делали ремонт, обрушилось перекрытие, никто не пострадал. По данным медсанчасти, в детской поликлинике №2 проводились ремонтные работы по программе "Бережливая поликлиника" и с 18 сентября первый этаж медучреждения, построенного в 1952 году, был закрыт.

"До начала демонтажа проводилось обследование состояния конструкций для установления опасности обрушения. В результате обследования было выявлено провисание перекрытий потолка, что могло привести к самопроизвольному обрушению конструкций потолка в помещении справочной. В связи с этим было решено демонтировать конструкции перекрытия и стены в справочной первого этажа, и силами стройбригады медсанчасти эти работы были проведены. Обрушения стены и плит не было, они были демонтированы строительной бригадой", — говорится в сообщении.

Угрозы обрушения здания и помещений, находящихся на втором и третьем этажах, нет, уточняется в сообщении.