В Петербурге задержали хулигана, "заминировавшего" станцию метро

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, по оперативным данным, сообщил о якобы заложенной на станции метро бомбе, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

По ее словам, задержанный сделал это из хулиганских побуждений: днем 21 сентября позвонил в службу "112" и заявил о "минировании" одной из станций метро, пообещав за крупную сумму не устраивать взрыв.

"В Приморском районе северной столицы полиция задержала местного жителя…, подозреваемого по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

Хулигану грозит до трех лет заключения.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.