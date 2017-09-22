Воспитанника сургутской спецшколы обвиняют в 15 преступлениях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости. Уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника сургутской специальной учебно-воспитательной школы, которого обвиняют в истязаниях, вымогательстве и совершении преступлений против половой неприкосновенности, передадут в суд в ближайшее время, сообщает в пятницу управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Отмечается, что в общей сложности юноше инкриминируется 15 преступных эпизодов, а потерпевшими по уголовному делу признаны девять несовершеннолетних.

Как уточняет ведомство, подросток на протяжении последних двух лет систематически избивал других воспитанников спецшколы, в которой обучаются осужденные за преступления в возрасте от 13 до 18 лет.

Кроме того, под угрозой применения насилия подозреваемый требовал от потерпевших передавать ему личные деньги. В начале 2017 года юноша, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги одного из несовершеннолетних кипятком, причинив ему термический ожог. Ранее СК также сообщал, что в отношении подростка возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании одной из воспитанниц учреждения.

"По уголовному делу проведен большой объем следственных действий, в том числе комплекс судебных экспертиз, допросы воспитанников, руководства и сотрудников спецшколы, а также родителей потерпевших. Тщательно изучена служебная документация учреждения и должностные инструкции сотрудников, изъяты мобильные устройства с целью проведения анализа содержания телефонных соединений и сообщений", — рассказали в ведомстве.

Помимо этого в ходе следствия было внесено представление директору окружного департамента образования и молодежной политики для дальнейшего устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений, добавили в СК.

"По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом", — уточнили следователи.

Сургутская спецшкола нередко оказывается в центре внимания. Так, в апреле текущего года из учреждения сбежали двое подростков, поиски которых продолжались не менее недели. Одного из воспитанников сотрудники полиции нашли под диваном в собственной квартире, второго — в соседнем Нижневартовске. В октябре 2014 года из спецшколы сбежали пятеро подростков, а в августе того же года — 18 детей.