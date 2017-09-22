Детсад в Тюмени выплатит семье получившего перелом ребенка 220 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Детский сад №85 в Тюмени по решению суда выплатит семье ребенка, получившего травму, 220 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, сообщает в пятницу прокуратура Тюменской области.

"Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с детского сада в пользу малолетнего ребенка и его матери 220 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, в феврале 2017 года на занятии физкультурой 6-летняя девочка не удержалась на гимнастическом мяче "с рогами". В результате падения ребенок получил перелом нескольких грудных позвонков.

"Причиной травмирования ребенка стало нарушение должностных обязанностей инструктором по физической культуре. Так, инструктор не обеспечил достаточный контроль над воспитанником детского сада и не произвел страховку при занятии на мяче", — отмечается в сообщении.

В соответствии с нормами закона, детский сад должен нести ответственность за вред, причиненный ребенку во время его пребывания в стенах учебного учреждения. В связи с этим прокуратура округа обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к детскому саду о возмещении морального вреда, уточняет надзорное ведомство.