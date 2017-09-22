В Коми эвакуировали работников двух шахт

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Всех работников шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Республике Коми эвакуировали из-за задымления, сообщила компания "Воркутауголь", входящая в горнодобывающий дивизион "Северстали".

"В 11.45 22 сентября 2017 года обнаружено незначительное задымление в районе изолирующей перемычки рельсового штрека пласта четвертого шахты "Воркутинская". Все работники эвакуированы, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На момент происшествия в шахте находилось 263 человека Также на поверхность вывели работников шахты "Заполярная", которая связана с "Воркутинской" единой вентиляционной сетью.

Сейчас горные выработки обследуют спасатели.

"Открытого горения в шахте нет. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме. Работа предприятий возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС", — отметили в компании

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что из шахты "Заполярная-2" вывели порядка 180 горняков после задымления в штреке на глубине около 800 метров.