В Новгороде вынесли приговор дебоширу, избившему медиков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Великого Новгорода к пяти годам колонии общего режима за избиение медиков и нападение на полицейских в больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Пьяного мужчину привезли в Новгородскую областную больницу в ночь на 23 февраля, День защитника Отечества. Из-за поведения мужчины возник конфликт, в ходе которого он избил трех сотрудников больницы: медсестру, санитарку и охранника – а затем бросился на приехавших по вызову полицейских.

Не успокоился дебошир и в отделе полиции, продолжая оскорблять стражей порядка и ударив одного из них.

"Приговором суда Алексею Головину назначено наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным сразу по пяти статьям УК РФ.