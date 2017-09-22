В Новгороде вынесли приговор дебоширу, избившему медиков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Великого Новгорода к пяти годам колонии общего режима за избиение медиков и нападение на полицейских в больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Не успокоился дебошир и в отделе полиции, продолжая оскорблять стражей порядка и ударив одного из них.
"Приговором суда Алексею Головину назначено наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным сразу по пяти статьям УК РФ.