В Махачкале эвакуируют четыре школы после сообщения о "минировании"

МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Детей из четырех школ в Махачкале эвакуируют после сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Идет эвакуация детей в школах номер 8, номер 10, 29, номер 5. На месте работают кинологи и сотрудники полиции", — сказал собеседник агентства.
МВД Дагестана подтвердило информацию о "минировании" зданий в Махачкале.
"Поступила информация о минировании нескольких зданий в Махачкале, люди эвакуированы. Личность сообщившего о минировании устанавливается. На месте работают специалисты", — сказал РИА Новости представитель регионального МВД.
5.4%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.