В Махачкале эвакуируют четыре школы после сообщения о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (130)

МАХАЧКАЛА, 22 сен — РИА Новости. Детей из четырех школ в Махачкале эвакуируют после сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Идет эвакуация детей в школах номер 8, номер 10, 29, номер 5. На месте работают кинологи и сотрудники полиции", — сказал собеседник агентства.

МВД Дагестана подтвердило информацию о "минировании" зданий в Махачкале.

"Поступила информация о минировании нескольких зданий в Махачкале, люди эвакуированы. Личность сообщившего о минировании устанавливается. На месте работают специалисты", — сказал РИА Новости представитель регионального МВД.

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Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.