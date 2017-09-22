В Приморье иномарка столкнулась с автобусом

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате выезда иномарки на встречную полосу и столкновения с автобусом в Артеме Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
В автобусе внутригородского сообщения находились 7 пассажиров. В результате удара пострадали 4 человека: водитель и двое пассажиров иномарки, а также пассажир автобуса. Всем пассажирам назначено амбулаторное лечение, водитель госпитализирован в больницу Артема.
На момент происшествия стаж вождения иномарки – 12 лет, в 2017 году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нарушение скоростного режима. Стаж вождения водителя автобуса – 14 лет, в 2017 году к административной ответственности привлекался 6 раз.
По факту ДТП полиция проводит проверку.