В МВД отметили увеличение объема изымаемых синтетических наркотиков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в России в первом полугодии 2017 года в два раза больше синтетических наркотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"На территории РФ в первом полугодии изъято в два раза больше синтетических наркотиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из недавних примеров стало задержание членов организованной преступной группы, которая занималась реализацией оптовых партий наркотических средств в 15 регионах РФ", — сказал Колокольцев в пятницу, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Министр отметил, что объем изъятых веществ мог стать сырьем для более 10 миллионов разовых доз "дизайнерских" наркотиков стоимостью 400 миллионов рублей "по ценам черного рынка".

Колокольцев добавил, что также были перекрыты крупные сети сбыта в Ставропольском крае и Чувашии.

По его словам, компетентными органами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не единожды отмечалось, что рост производства и распространения синтетических наркотиков оказывает негативное влияние на наркоситуацию, прошедшие под эгидой ОДКБ учения были также направлены на отработку взаимодействия при проведении масштабных транснациональных операций по перекрытию каналов наркотрафика.