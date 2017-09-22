В Кемерово задержали мужчину, оставившего тысячу домов без света

КЕМЕРОВО, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска с поличным задержали в Кемерово злоумышленника, по вине которого оказалась обесточена часть микрорайона города, сообщает в пятницу региональный главк МВД.

Руководитель одной из управляющих компаний, обслуживающей поселок шахты "Бутовская", заявил в полицию, что неизвестный похитил силовой кабель, вследствие чего около 1 тысячи домов на короткое время оказались обесточены.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник вырубил около 15 метров медьсодержащего кабеля. Сотрудники уголовного розыска Рудничного отдела полиции города задержали подозреваемого в хищении провода с поличным, когда тот направлялся в пункт приема цветного металла", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленником оказался ранее судимый 47-летний местный житель. В его хозяйственном мешке полицейские обнаружили не только украденный кабель, но и инструменты, которыми он пользовался: топор, пилу по металлу и лом. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он дал признательные показания в краже.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают до 3 лет лишения свободы.