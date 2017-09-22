На Урале будут судить экс-полицейского, выстрелившего в прохожего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Дело бывшего полицейского, обвиняемого в ранении прохожего из пистолета, направлено в суд в Свердловской области, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По делу проходит бывший сотрудник изолятора временного содержания ОМВД по городу Березовскому. По данным следствия, вечером 30 июня нетрезвый полицейский остановил на дороге в лесу около остановки двух граждан одной из азиатских республик и, предъявив удостоверения, потребовал показать документы. Один из иностранцев убежал. Тогда полицейский, по данным прокуратуры, достал пистолет МР-80-13-Т и выстрелил в голову второму, причинив, как в дальнейшем оценили эксперты, "легкий вред здоровью". Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает региональное следственное управление СК, пострадавший сам обратился в больницу. В ходе расследования были проведены судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы и, как уточняет управление, "допрошено значительное число свидетелей".

"Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что по факту была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник ИВС был уволен, а материалы направлены в территориальное подразделение СК. По его словам, глава регионального полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Бородин "подписал приказ, в соответствии с которым за допущенные просчеты в работе по воспитанию личного состава непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

"Трем должностным лицам объявлен строгий выговор, еще один руководитель предупрежден о неполном служебном соответствии, что является самым суровым наказанием в системе МВД России, за ним следует только увольнение", — отметил Горелых.