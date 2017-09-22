Жительница Урала, у которой забрали приемных детей, обжалует решение суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди забрали приемных детей, намерена обжаловать решение суда.

"Буду", — сказала Савиновских РИА Новости в ответ на вопрос, будет ли она обжаловать решение суда.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.

Как сообщалось, в Общественной палате намерены обратиться в органы опеки, чтобы те ответственне отнеслись к этому делу. Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщал, что Савиновских "была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье".