В Ростове-на-Дону завершили разбор конструкций на месте сгоревшей гостиницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные завершили разбор конструкций здания гостиницы, которая горела в центре Ростова-на-Дону в четверг, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Чернявская.

Десятиэтажное здание гостиницы в переулке Семашко загорелось в четверг днем. Пожару был присвоен третий ранг сложности, в окрестностях введен режим ЧС. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. К 19.00 пожар был полностью потушен.

"Разбор конструкций завершен", — сказала она. Собеседница добавила, что пожарные всю ночь дежурили на месте происшествия, в ближайшее время их дежурство окончится.

По факту гибели при пожаре двух человек следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщал областной СК, на месте проводился осмотр для установления источника возгорания. Также проводятся допросы владельца и сотрудников гостиницы.

В ходе расследования уголовного дела следователями будет изъята разрешительная документация на строительство гостиницы, назначены и проведены необходимые экспертизы.