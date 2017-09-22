В Абакане шесть детей с признаками кишечной инфекции поместили в больницу

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Хакасское управление Роспотребнадзора зарегистрировало 17 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией учащихся одной из школ Абакана, шесть детей помещены в больницу, сообщили РИА Новости в ведомстве.
По информации ведомства, в среду и четверг в средней школе №26 с углубленным изучением отдельных предметов было зарегистрировано шесть случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей.
В настоящее время специалисты управления осуществляют необходимые противоэпидемиологические мероприятия, проводят работу по выяснению причин возникновения групповой заболеваемости школьников.
Ситуация находится на контроле ведомства.