В Абакане шесть детей с признаками кишечной инфекции поместили в больницу

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Хакасское управление Роспотребнадзора зарегистрировало 17 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией учащихся одной из школ Абакана, шесть детей помещены в больницу, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Шесть детей в больнице с признаками острой кишечной инфекции. Одиннадцать на амбулаторном лечении", — сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, в среду и четверг в средней школе №26 с углубленным изучением отдельных предметов было зарегистрировано шесть случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей.

В настоящее время специалисты управления осуществляют необходимые противоэпидемиологические мероприятия, проводят работу по выяснению причин возникновения групповой заболеваемости школьников.

Ситуация находится на контроле ведомства.