Аксенов инициирует расследование в отношении прокурора Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится к прокурору республики Олегу Камшилову с просьбой провести служебное расследование о бездействии прокурора Феодосии, где тысячам людей отключили газ и требовали деньги за восстановление газоснабжения.
"Обещаю, будет служебное расследование. Недопустимо, чтобы сотрудник прокуратуры, целью которого является защита интересов граждан, бездействовал, когда необходима его помощь. Также это касается и других силовых структур, которые имеют отношение к ситуации", – приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Сегодня, по словам Аксенова, 90% квартир снова подключены к газовым сетям. Эта ситуация повлияла на кадровые решения в Феодосии, добавил Аксенов. В конце августа глава администрации города Станислав Крысин и глава горсовета Феодосии Светлана Гевчук подали заявления об увольнении.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>