Аксенов инициирует расследование в отношении прокурора Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится к прокурору республики Олегу Камшилову с просьбой провести служебное расследование о бездействии прокурора Феодосии, где тысячам людей отключили газ и требовали деньги за восстановление газоснабжения.

От газоснабжения в Феодосии весной были отключены тысячи жителей, порядка 1250 квартир. Причиной стало отсутствие сертификации вентиляционных каналов в домах. Как отметил Аксенов, который побывал в Феодосии, ситуация длилась полгода, никак не решалась и замалчивалась властями города. Жители города сообщили, что за подписание актов с них требовали 20 тысяч рублей, а правоохранители не реагировали на эти сигналы.

"Обещаю, будет служебное расследование. Недопустимо, чтобы сотрудник прокуратуры, целью которого является защита интересов граждан, бездействовал, когда необходима его помощь. Также это касается и других силовых структур, которые имеют отношение к ситуации", – приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Глава Крыма поручил подготовить за его подписью обращение к прокурору республики Крым Олегу Камшилову о необходимости провести служебное расследование в отношении бездействия прокурора Феодосии и выяснить, чьи интересы он лоббирует, сообщила его пресс-служба.

Сегодня, по словам Аксенова, 90% квартир снова подключены к газовым сетям. Эта ситуация повлияла на кадровые решения в Феодосии, добавил Аксенов. В конце августа глава администрации города Станислав Крысин и глава горсовета Феодосии Светлана Гевчук подали заявления об увольнении.

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