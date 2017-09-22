Роспотребнадзор выявил очередную партию яичного порошка с фипронилом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили в Санкт-Петербурге еще одну партию яичного порошка из Франции, загрязненного фипронилом; всего арестовано уже семь тонн подобной продукции, сообщается на сайте ведомства.

В начале сентября специалисты ведомства арестовали в Петербурге 203 килограмма яичного порошка из Франции, загрязненного фипронилом, партия в продажу не поступала.

Как информирует управление Роспотребнадзора по Петербургу, обнаружена еще одна партия яичного порошка производства Франции, в которой при проведении лабораторных исследований установлено превышение содержания производных фипронила.

"Продукция задекларирована с нарушениями действующего законодательства. Протоколы испытаний, выданные коммерческой лабораторией, оформлены с нарушениями. На сегодняшний день Роспотребнадзором арестованы партии указанной продукции общим весом 7 тонн, продукция будет утилизирована", — говорится в сообщении.

Возбуждена процедура отзыва декларации о соответствии, ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

Ранее в Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронил. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС. Кроме того, фипронил был обнаружен в яичной продукции Испании, Венгрии, а также в хлебобулочной продукции во Франции.