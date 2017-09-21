По факту гибели двух людей при пожаре в Ростове-на-Дону возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту гибели двух человек при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону, сообщило управление СК по области.

Десятиэтажное здание гостиницы горело в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада проводилась эвакуация людей.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в гостинице, расположенной в центре Ростова-на-Дону, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК Галина Гагалаева, в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, ведутся допросы сотрудников и владельца гостиницы, в ходе расследования будут установлены причины возгорания.