Пожарная тревога: офис "Яндекса" эвакуировали после визита Путина

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из московского офиса "Яндекса" на улице Льва Толстого, который сегодня посетил Владимир Путин, эвакуировали почти две тысячи человек.

PR-директор "Яндекса" Очир Манджиков рассказал, что сотрудников попросили покинуть здание из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Сотрудники компании уже вернулись к нормальному режиму работы.

Визит Путина

Инцидент произошел вскоре после того, как Путин покинул здание офиса компании. Его визит был приурочен к двадцатилетнему юбилею "Яндекса".

Главе государства показали основные проекты компании и рассказали, в каких регионах компания развивает проекты. Среди городов были перечислены Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Путин, в свою очередь, предложил "Яндексу" открыть офис на Дальнем Востоке, который сейчас активно развивается.

Президент также пообщался с новейшей разработкой компании — голосовым помощником "Алисой", аналогом Siri от Apple. Пока круг знакомых ей тем ограничен. "Алиса" может ответить на вопрос о погоде и маршруте по городу. В программу также заложены и ответы-шутки, как и у с Siri.

Путин поинтересовался у "Алисы", как она себя чувствует и не обижают ли ее. На первый вопрос голосовой помощник ответил:"Окей, учту", а на второй рассказал о фотографиях котиков в "Яндексе".

Анонимные звонки

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудников "Яндекса" просили покинуть здание из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании" здания. По России с начала прошлой недели прокатилась волна телефонных звонков с сообщениями о заложенных бомбах. По всей стране эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов.

Ни одно из сообщений не подтвердилось. Источник в правоохранительных органах рассказал, что за звонками с угрозами стоит "Исламское государство". Звонившие находятся за пределами страны, их объявят в розыск.

Не первый случай

В начале июля сотрудников "Яндекса" уже эвакуировали из офиса. Причиной стали загоревшиеся электрические кабели в шахте лифта. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Возгорание быстро удалось потушить, и люди вернулись к работе.