Спасатели будут дежурить около отеля в Ростове-не-Дону, где произошел пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Часть сотрудников МЧС останется дежурить на ночь в гостинице в центре Ростова-на-Дону, где произошел крупный пожар, чтобы избежать возникновения новых очагов возгорания, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ростовской области.

"Часть подразделений МЧС будет дежурить до утра, они будут обходить здание в течение ночи с целью избежания повторных очагов возгорания", — пояснил собеседник агентства.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. В настоящее время пожар ликвидирован. Эвакуированные жители близлежащего дома вернулись в квартиры.