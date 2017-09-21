Суд арестовал активистов "Христианского государства" по делу о поджогах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы санкционировал арест трех активистов "Христианского государства", включая брата лидера организации, по делу о поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Дениса Монталуца меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Диана Мищенко.

Монталуц стал третьим фигурантом, арестованным в четверг судом по делу о поджогах. Он является гражданином РФ, имеет в Молдавии спортивный клуб, в Москве подрабатывает персональным тренером в спортклубе "Родина", живет в столице уже три года. Монталуц рассказал, что у него левый глаз практически не видит, кроме того у него было сотрясение головного мозга. Адвокат обвиняемого просила отправить подзащитного под домашний арест в съемной московской квартире.

Ранее в четверг суд отправил в СИЗО брата лидера "Христианского государства" Александра Калинина Юрия и активиста организации Александра Баянова. Оба полностью признали вину в содеянном.

Уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога). В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей — Honda Pilot и Mercedes-Benz.