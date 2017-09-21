Сообщения о минировании шести зданий во Владикавказе не подтвердились

НАЛЬЧИК, 21 сен — РИА Новости. Поступившие днем в четверг сообщения о минировании шести зданий во Владикавказе оказались ложными, сообщает региональное МВД.

"В четверг поступили сообщения о минировании шести зданий на территории Владикавказа. В настоящее время все объекты обследованы, опасных предметов не обнаружено, предприятия работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В среду в органы внутренних дел поступили сообщения об обнаружении безхозных предметов в 12 зданиях на территории Владикавказа. Они также оказались ложными.

Всего с начала волны телефонного терроризма, с прошлого вторника, в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство*" (ИГ). По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России