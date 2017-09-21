Жители дома у горящего Ростове-на-Дону отеля вернулись в свои квартиры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Жители шестиэтажного жилого дома, эвакуированные в связи с пожаром в находящемся рядом отеле в Ростове-на-Дону, вернулись в свои квартиры, у них восстановлено энерго- и газоснабжение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Александр Скрябин.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. В настоящее время открытое горение ликвидировано. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада проводилась эвакуация людей.

"Жители шестиэтажного дома были эвакуированы после пожара, сейчас они вернулись в свои квартиры, у них восстановлена энергия и газоснабжение", — пояснил Скрябин.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.