Сотрудников "Яндекса" эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сотрудников центрального офиса "Яндекса" на улице Льва Толстого в Москве эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости PR-директор интернет-компании Очир Манджиков.

"Сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников эвакуировали", — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на сообщение сотрудника "Яндекса" в соцсетях написали, что эвакуация была вызвана анонимным звонком в компанию. Подтвержденные данные о причинах эвакуации отсутствуют, писали СМИ. Всего из здания было эвакуировано без малого две тысячи человек.