Оба погибших при пожаре в Ростове-на-Дону работали в гостинице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Оба мужчины, погибших при пожаре в центре Ростова-на-Дону, работали в этой же гостинице, сообщил РИА Новости предварительные данные представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

"По предварительным данным, оба погибших – сотрудники гостиницы", — сказал собеседник. Ранее сообщалось, что один из них работал администратором этой гостиницы.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.