На Ставрополье два человека погибли при взрыве в ходе сварочных работ

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Два человека погибли, трое получили травмы при взрыве в ходе сварочных работ в цехе по переработке винограда на Ставрополье, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пять человек пострадали, из них двое погибли", — сказал собеседник агентства.

Официально региональный главк МЧС РФ подтверждает факт происшествия, но о количестве пострадавших пока не сообщает.

ЧП произошло в поселке Виноградный на улице 40 лет Победы: "По предварительной информации, при проведении сварочных работ в цехе по переработке винограда произошло возгорание с последующим взрывом спирто-воздушной смеси".

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но вскоре был потушен. Сейчас конструкции заливаются специальной смесью, чтобы не допустить повторного возгорания. С пожаром боролись 38 сотрудников при 11 единицах техники.