Посольство Таджикистана проверяет информацию о новой драке у ТЦ "Москва"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посольство Таджикистана в РФ проверяет информацию о новой драке у ТЦ "Москва", сообщил РИА Новости советник посольства Сарвар Бахти.

Ранее в СМИ появилась информация, что новые беспорядки начались возле ТЦ "Москва", якобы там проходит драка. Однако источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция проводит рейд по проверке сотрудников ТЦ "Москва" на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства.

"Тоже такая поступила информация, мы сейчас тоже проверим, действительно эта информация соответствует или нет", — сообщил РИА Новости Бахти.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку возле торгового центра "Москва" в российской столице. По информации источника, конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили грузчика, трудового мигранта. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки группового нарушения общественного порядка около торгового центра. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.