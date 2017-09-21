Сотрудники посольства Таджикистана проведали избитого грузчика

Сотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса Москва в Люблино

Сотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса Москва в Люблино

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники посольства Таджикистана проведали в больнице грузчика ТЦ "Москва", чье избиение охранниками вызвало массовые волнения, сообщил РИА Новости советник посольства Сарвар Бахти.

"Мы проведали его… Он находится в общей палате. Состояние его средней тяжести. Ничего его жизни не угрожает", — рассказал Бахти. "Идет следственное мероприятие… все виновные понесут наказание в соответствии с законодательством", — сказал представитель посольства.

По его словам, избитый рассказал представителям посольства подробности инцидента. "Два охранника его побили, было какое-то недопонимание, слово за слово, его побили", — рассказал Бахти.

У посольства пока нет точной информации, сколько человек было задержано после начавшихся беспорядков. "Только в Люблино мы были вчера. Задержано где-то 70 человек, только в отделе Люблино. Но сейчас мы были там – осталось только 14 человек, у которых сейчас проверят документы и тоже отпустят. По другим отделам выясняем", — рассказал он.

По словам представителя посольства, они сейчас проверяют информацию СМИ о якобы новых беспорядках около ТЦ "Москва".

"Тоже такая поступила информация, мы сейчас тоже проверим. Действительно эта информация соответствует (реальности) или нет", — сказал Бахти.

Ранее президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов пояснил РИА Новости путаницу с фамилиями пострадавшего – в некоторых сообщениях его называли Навруз Каримов, в других – Навруз Закиров или Зикиров. Оказалось, что несколько лет назад молодой человек сменил паспорт и фамилию.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку возле торгового центра "Москва" в российской столице. По информации источника, конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили грузчика, трудового мигранта.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки группового нарушения общественного порядка около торгового центра. В территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

По факту причинения пострадавшему телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), сообщили в главке. Столичная полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие указанных преступлений и установления лиц, их совершивших.