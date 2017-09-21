Со склона горы Казбек спасатели эвакуировали еще троих альпинистов

НАЛЬЧИК, 21 сен — РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали еще троих альпинистов со склона горы Казбек в Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Днем в четверг вертолет забрал с высоты 4 тысячи 200 метров еще троих альпинистов, двух мужчин и одну женщину, которая, как выяснилось, получила обморожение", — сказал собеседник агентства. Все пострадавшие доставлены в больницу Владикавказа.

Трое альпинистов сорвались со склона при восхождении на Казбек накануне вечером. Ранее спасатели на вертолете эвакуировали одного скалолаза с высоты 4,5 тысячи метров. Он получил серьезные травмы и не мог передвигаться самостоятельно. Остальные участники группы спустились вместе с еще двумя пострадавшими до отметки 4,2 тысячи метров.