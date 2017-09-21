Полиция опровергла слухи о массовой драке у ТЦ "Москва"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Столичная полиция в четверг опровергла слухи о новых беспорядках возле торгового центра "Москва" – там идут "профилактические мероприятия", обстановка под контролем.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что полиция проводит рейд по проверке сотрудников ТЦ "Москва" на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства.

"Информация о драке между полицейскими и якобы подошедшими к ТЦ людьми не соответствует действительности. Обстановка под контролем, проводятся профилактические мероприятия", — заявил РИА Новости дежурный офицер столичного главка МВД.