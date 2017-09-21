Ключевой фигурант "дела реставраторов" погасил ущерб на заемные деньги

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов на заседании Дорогомиловского суда Москвы, где рассматривается в особом порядке уголовное дело экс-замминистра и других обвиняемых в хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Съемка через стекло. Архивное фото

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов на заседании Дорогомиловского суда Москвы, где рассматривается в особом порядке уголовное дело экс-замминистра и других обвиняемых в хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Съемка через стекло. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Семье бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова пришлось брать деньги в долг, чтобы погасить ущерб Минкульту по "делу реставраторов", заявила его жена Татьяна Пирумова.

"Чтобы (полностью) погасить ущерб, мне пришлось занимать средства по договорам займа у наших друзей и знакомых", — сказала она в Дорогомиловском суде Москвы.

Пирумова пояснила, что все наличные деньги изъяли следователи, даже ее личные, полученные от продажи квартиры, "при этом налоги с них все равно пришлось заплатить".

Жену бывшего чиновника допросили в качестве свидетеля для характеристики обвиняемого. Она попросила суд об условном приговоре, а также настаивала на возвращении денег, чтобы она могла расплатиться с долгами.

Суд в четверг приступил к рассмотрению дела в особом порядке. Такой порядок предполагает полное признание вины обвиняемых без исследования доказательств по делу. Такой порядок является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание. Таким образом, судебное разбирательство может занять один день.

Все восемь фигурантов признали вину и заявили о рассмотрении их дела в особом порядке: Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Борис Мазо и другие. Они также возместили причиненный ущерб, после чего Минкульт отозвал гражданский иск.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.