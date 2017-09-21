У МЧС нет данных о пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Информации о погибших и пострадавших в результате крупного пожара в центре Ростова-на-Дону нет, люди из высотного здания эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Информации о пострадавших и погибших нет, люди из здания эвакуированы", — пояснил собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в центре города горит высотное десятиэтажное здание. В настоящий момент открытого огня не наблюдается. Повреждена верхняя часть здания. На месте работают пожарные и полицейские. Территория пожара оцеплена.