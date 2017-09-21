Около 30 тысяч жителей Челябинской области остались без электричества

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Около 30 тысяч жителей Ашинского района Челябинской области остались в четверг без электроснабжения, причины выясняются, сообщила пресс-служба филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго".

"Сегодня в 14.21 (12.21 мск) произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ "Амет – Симская-1 и 2ц". Без электроснабжения остались порядка 30 тысяч жителей части города Аша Челябинской области. Причина случившегося выясняется", — говорится в сообщении.

В результате обесточенными оказались подстанция "Зареченская" филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго" и четыре потребительские подстанции, уточняется в сообщении.

Работники Златоустовских электрических сетей немедленно прибыли на место, проводятся осмотры энергооборудования, также организован процесс оперативных переключений для восстановления электроснабжения потребителей, добавляется в сообщении.

Электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время, ситуация находится на полном контроле специалистов ОАО "МРСК Урала", сообщает энергокомпания.