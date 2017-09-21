В Ленобласти после публикации видео с избиением школьницы завели дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 cен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления на одном из интернет-ресурсов видео, на котором девочка в городе Тихвин Ленинградской области избивает сверстницу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"По данным следствия, в августе 2017 года потерпевшая, находясь на берегу Вязитского ручья в городе Тихвин, получила от другой несовершеннолетней многочисленные удары руками и ногами", — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "побои".

"В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства данного преступления, его участников, в том числе, возможно, достигших совершеннолетнего возраста, роли каждого из них. Также будет устанавливаться возможное подстрекательство несовершеннолетней со стороны других лиц, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — отмечают в ведомстве.

Следователи изучат обстоятельства проживания и обучения подростков, дадут оценку деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, уточнили в СК.