В Ленобласти после публикации видео с избиением школьницы завели дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 cен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления на одном из интернет-ресурсов видео, на котором девочка в городе Тихвин Ленинградской области избивает сверстницу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "побои".
"В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства данного преступления, его участников, в том числе, возможно, достигших совершеннолетнего возраста, роли каждого из них. Также будет устанавливаться возможное подстрекательство несовершеннолетней со стороны других лиц, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — отмечают в ведомстве.
Следователи изучат обстоятельства проживания и обучения подростков, дадут оценку деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, уточнили в СК.