Под Смоленском возбудили дело после падения на девочку футбольных ворот

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Дело о халатности возбуждено по факту инцидента в Смоленской области, где футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 7 августа в городе Десногорск. По данным СМИ, девочка облокотилась на штангу ворот детской площадки во дворе 3-го микрорайона, и конструкция "сложилась" на ногу ребенка, сломав ее. Школьнице сделали операцию в Смоленске. СК начал процессуальную проверку по факту случившегося.

"Возбуждено уголовное по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами муниципального образования "город Десногорск", по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в 2011 году были проведены работы по благоустройству территории нескольких жилых домов в 3-м микрорайоне и, согласно сметы, на спортивной площадке установили ворота.

"Однако в последующем должностными лицами муниципального образования "город Десногорск" мер по передаче вышеуказанных архитектурных форм для технического обслуживания и поддержания рабочего состояния не принималось", — констатирует следствие, которое устанавливает виновных в случившемся.

В Смоленской области в конце августа произошел еще один случай травмирования ребенка в результате падения на него конструкции: на улице Желябова в областном центре на девочку упал металлический забор. Ребенка госпитализировали.