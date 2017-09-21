Экс-министра госимущества Марий Эл и ее сыновей будут судить за взятки

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против бывшего министра государственного имущества Марий Эл Натальи Хайрулловой, обвиняемой в получении взяток, и двоих ее сыновей, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве, сообщает Следственный комитет России в четверг.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра государственного имущества Республики Марий Эл Натальи Хайрулловой, обвиняемой во взяточничестве, и двух ее сыновей Хайрулловых Роберта и Руслана, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Хайруллова вместе с сыновьями в течение 2016 года подыскивала в среде владельцев строительных организаций покупателя земельного участка в Йошкар-Оле, который находился в собственности акционерного общества, всеми акциями которого владеет Республика Марий Эл.

Как уточняется, обвиняемые обещали предоставить возможность покупки этого участка для строительства на нем многоквартирного жилого дома, а также обеспечить одобрение продажи имущества и согласовать в частном порядке условия сделки и ее цену.

"В качестве обязательного условия они выдвигали требования, согласно с которыми часть денег в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей должна поступить по договору на счет акционерного общества, а большая часть в размере около 15 миллионов рублей передана им наличными", — говорится в сообщении.

Позднее уже под контролем оперативников состоялись встречи сыновей Хайрулловой с потенциальным покупателем. Они договорились, что взятка будет передана тремя платежами. Передача первого платежа в размере 3 миллионов рублей прошла после подписания договора купли-продажи земельного участка.

"Согласуя свои действия с сыновьями, Хайруллова, осведомленная о деталях переговоров, подписала 21 декабря 2016 года распоряжение, одобрив сделку по реализации земельного участка. После получения на следующий день в Йошкар-Оле первой части взятки ее сыновья, а также сама Хайруллова были задержаны", — поясняется в сообщении ведомства.