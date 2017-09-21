В Москве десять управ эвакуируют после звонков о "минировании"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посетителей и персонал десяти московских управ эвакуируют в четверг после анонимных звонков с угрозой взрывов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Эвакуация граждан из управ районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево-Западное, Войковский, Кунцево, Лианозово, Некрасовка, Раменки и Люблино", — сказал собеседник агентства.
В среду после звонков с угрозой взрыва в 12 городах России были эвакуированы в общей сложности свыше 32 тысяч человек. Эвакуация проводилась из 108 зданий. В Москве эвакуировали сразу 14 управ, в том числе Бескудниковского района.
5.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.