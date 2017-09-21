Руководство "Черкизово" заподозрили в налоговой афере, сообщил источник

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Руководителей одного из крупнейших в России агрохолдингов "Черкизово" подозревают в налоговых махинациях на 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

Группа "Черкизово" – крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

"Из-за неисполнения налоговых обязательств руководители ГК "Черкизово" подозреваются в причинении ущерба государству в 300 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Официально в МВД РФ подтверждают вскрытие налоговых махинаций в "крупном агрохолдинге" на 300 миллионов рублей, но не уточняют название организации.

Как заявила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, московская полиция в сотрудничестве с коллегами из Следственного комитета выяснила, что злоумышленники применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, который по факту является технической транзитной компанией.

Эта схема позволяла занижать налоговую ставку с 15 до 5%, отметила Волк. По этому факту столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере".

Виновным грозит до шести лет заключения, есть ли в деле подозреваемые, пока неизвестно.

В марте этого года полиция сообщила о возбуждении уголовного дела о попытке налоговой махинации на 16 миллионов рублей на "одном из московских мясоперерабатывающих предприятий". По данным СМИ, речь шла о Черкизовском заводе, который входит в группу "Черкизово".

В полиции тогда отмечали, что руководство предприятия для незаконного возмещения НДС представило в налоговую инспекцию декларацию с заведомо ложными сведениями.