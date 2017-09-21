Иск бизнесмена Михайлова к Навальному рассмотрят 2 октября

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Люблинский суд Москвы 2 октября рассмотрит новый иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства из-за публикации, в которой предприниматель назван "лидером Солнцевской ОПГ", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Суд провел в четверг досудебную подготовку по иску Михайлова к Навальному и "Фонду борьбы с коррупцией" из-за этой публикации. Слушания по делу назначены на 2 октября", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, истец требует удалить и опровергнуть распространенные сведения, материальных претензий бизнесмен не заявлял. Она отметила, что Михайлов только просит возместить с ответчиков судебные расходы.

Ранее Михайлов просил признать порочащими его честь и достоинство сведения в материале на сайте Навального, где предпринимателя назвали лидером "Солнцевской ОПГ", требовал разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Навального и ФБК. В августе Люблинский суд Москвы отклонил исковые требования бизнесмена в полном объеме.