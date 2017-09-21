В Туле проверяют информацию о смерти новорожденного по вине врачей

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о гибели новорожденного ребенка в Тульской области из-за несвоевременного сделанного кесарева сечения, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
По данному факту Богородицким межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка.
В ходе проверки будут установлены причина смерти ребенка, правильность оказания медицинской помощи женщине во время родов, а также связь между действиями медицинских работников и смертью новорожденного.